Alexander Blockx apura-se para as meias-finais
O tenista belga Alexander Blockx, quarto cabeça de série, qualificou-se para as meias-finais do Estoril Open, depois de vencer o argentino Román Andrés Burruchaga, em três sets.
Perante Burruchaga, 60.º do ranking mundial e `carrasco` do português Nuno Borges na ronda anterior, Alexander Blockx (38.º) triunfou por 6-4, 5-7 e 6-4, em duas horas e 20 minutos, qualificando-se pela segunda vez para as meias-finais de um torneio ATP, depois de já o ter conseguido este ano, no Masters 1.000 de Madrid.
Nas `meias`, o jovem belga, de 21 anos, vai encontrar o português Jaime Faria (88.º) ou o segundo cabeça de série, o italiano Luciano Darderi (21.º), que se defrontam hoje no fecho do quinto dia no Clube de Ténis do Estoril.