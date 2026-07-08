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Alexander Zverev estreia-se nas meias-finais
O alemão Alexander Zverev qualificou-se pela primeira vez para os quartos de final de Wimbledon, terceiro Grand Slam de ténis da temporada, depois de vencer o norte-americano Taylor Fritz, em três sets.
O número três mundial foi claramente superior a Taylor Fritz (sétimo) e venceu por 6-4, 6-4 e 6-2, em uma hora e 59 minutos, chegando pela 12.ª vez às meias-finais de um `major`, a primeira em Londres.
Recente campeão de Roland Garros, Zverev vai agora defrontar o `wild card` britânico Arthur Fery (114.º), que venceu o italiano Fabio Cobolli (10.º), finalista derrotado em Paris, por 6-4, 7-6 (7-4) e 6-0.
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