Alexander Zverev garante final pela primeira vez

Depois de ter encontrado alguma oposição por parte do 114.º jogador do mundo no primeiro set, que venceu por 7-6 (7-0), o terceiro da hierarquia mundial venceu os restantes parciais por 6-2 e 6-4, em duas horas e 14 minutos.

Na final, Zverev, recente campeão em Roland Garros, vai defrontar o vencedor do encontro entre o italiano Jannik Sinner, líder mundial, e o sérvio Novak Djokovic, oitavo da hierarquia e recordista de títulos do Grand Slam, com 24.