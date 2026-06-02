Ténis
Mais Modalidades
Alexander Zverev pela quinta vez nas meias-finais
O alemão Alexander Zverev avançou hoje pela quinta vez para as meias-finais de Roland Garros, ao derrotar o jovem tenista espanhol Rafael Jodar, em três sets, nos `quartos` no `major` de terra batida.
O mais cotado tenista ainda em prova no quadro masculino impôs-se ao 29.º classificado do ranking ATP, de apenas 19 anos, com os parciais de 7-6 (7-3), 6-1 e 6-3, em duas horas e 25 minutos.
Terceiro jogador mundial, o finalista de 2024, à procura de conquistar o seu primeiro título do Grand Slam, aguarda agora o desfecho do encontro entre o brasileiro João Fonseca e o checo Jakub Mensik para conhecer o seu adversário nas `meias`.