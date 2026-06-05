Alexander Zverev vai disputar final pela segunda vez

Frente ao 27.º classificado da hierarquia ATP, em estreia em meias-finais de Grand Slams, o vice-campeão de 2024 impôs-se com os parciais de 7-5, 6-2, 3-6 e 6-3, em três horas e um minuto, e vai disputar o encontro decisivo de um `major` pela quarta vez.

Mais credenciado tenista ainda em competição em Roland Garros, Zverev, de 29 anos, vai procurar o seu primeiro título do Grand Slam diante do vencedor do duelo italiano entre Flavio Cobolli (14.º) e Matteo Arnaldi (104.º).