Aryna Sabalenka vence WTA 1000 de Miami frente a Coco Gauff
A bielorrussa Aryna Sabalenka conquistou hoje o torneio de ténis WTA 1000 de Miami, ao superar na final a norte-americana Coco Gauff por 2-1.
Sabalenka, de 27 anos e líder do ranking mundial WTA, impôs-se a Gauff, 22 anos e quarta da hierarquia, pelos parciais de 6-2, 4-6 e 6-3, em duas horas e 11 minutos de jogo.
Há duas semanas, Sabalenka tinha vencido o torneio de Indian Wells, depois de superar a cazaque Elena Rybakina, num encontro em que salvou um ponto de encontro, vingando a derrota na final do Open da Austrália, primeiro Grand Slam da temporada, que perdeu para a cazaque, que é a segunda do ranking.
Com este êxito, a bielorrussa conquistou o 24.º título da carreira -- 11 dos quais WTA 1000 - e o terceiro de 2026, depois de ter vencido igualmente em Brisbane, também na Austrália, no arranque da temporada.
Sabalenka tornou-se na quinta tenista a celebrar, no mesmo ano, o triunfo nos WTA 1000 de Indian Wells e Miami, depois de Steffi Graf (1994, 1996), Kim Clijsters (2005), Victoria Azarenka (2016) e Iga Swiatek (2022).