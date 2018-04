Australiano Lleyton Hewitt compete em pares no Estoril

Mário Aleixo - RTP Comentários 26 Abr, 2018, 08:08 / atualizado em 26 Abr, 2018, 08:08 | Ténis

Hewitt, de 37 anos, esteve em 2018 no Open da Austrália, primeiro "Grand Slam" do ano, atingindo os quartos de final, ao lado do seu compatriota Sam Groth. No mesmo torneio, acabou a carreira de singulares em 2016.



"Vai ser um prazer poder ver de novo Lleyton Hewitt em ação e sobretudo é uma honra que isso aconteça no nosso torneio", afirmou o diretor do torneio, João Zilhão.



De acordo com João Zilhão, Hewitt foi desafiado a "competir na variante ao lado de Nick Kyrgios e houve concordância, mas infelizmente o Nick Kyrgios não vai poder competir devido ao problema no braço que o afastou do circuito".



"Imediatamente surgiu a hipótese de jogar com Alex de Minaur, de quem Lleyton Hewitt é mentor e capitão na seleção australiana da Taça Davis. Será uma dupla que seguramente irá dar que falar em todo o mundo", frisou João Zilhão.



Em Portugal, Hewitt não compete desde o Masters de 2000, torneio que encerrou a época tenística, no Pavilhão Atlântico, em Lisboa, ficando-se pela fase de grupos, apesar de ter batido o norte-americano Pete Sampras, por 7-5 e 6-0.



O australiano ganhou dois torneios do "Grand Slam", nos Estados Unidos (2001) e em Wimbledon (2002), e duas edições do Masters (2001 e 2002), num total de 30 torneios de singulares, aos quais acrescenta três de pares, um deles no US Open.



A dupla Lleyton Hewitt/Alex de Minaur recebeu o primeiro de dois "wild cards" (convites) para o quadro principal de pares, sabendo-se que João Sousa tem entrada direta na variante com o argentino Leonardo Mayer.



"O segundo 'wild card' deverá ir para uma dupla nacional", finalizou João Zilhão.