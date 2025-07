Bicampeão Alcaraz avança sem dificuldades para a terceira ronda

Alcaraz, recente vencedor na terra batida de Roland Garros e número dois mundial, derrotou o anfitrião, 133.º da hierarquia, pelos parciais de 6-1, 6-4 e 6-4, em duas horas e 17 minutos.



Nos 16 avos de final da prova londrina de relva, Alcaraz, que também já venceu o US Open (2022), vai medir forças com o vencedor do embate entre o canadiano Felix Auger-Aliassime, 28.º ATP, e o alemão Jan-Lennard Struff, 125.º.