Cabral e Borges nos quartos de final de pares

Algumas horas depois de ter sido eliminado nos oitavos de final em singulares, Nuno Borges (387.º do ranking de pares) juntou-se ao seu amigo Francisco Cabral (27.º) para a estreia em pares, conseguindo um triunfo sobre Arthur Reymond (79.º) e Luca Sanchez (78.º), por 7-6 (7-4) e 7-6 (7-0), em uma hora e 42 minutos.

Nos quartos de final, Cabral e Borges vão jogar com o norte-americano Vasil Kirkov (52.º) e o neerlandês Bart Stevens (51.º), quartos cabeças de série e que hoje venceram o brasileiro Marcelo Demoliner (66.º) e o norte-americano Robert Galloway (43.º).

Francisco Cabral chega ao Clube de Ténis do Estoril depois de perder a final do torneio de Bastad, na Suécia, ao lado do francês Theo Arribage, naquele que poderia ter sido o seu sétimo título ATP.

Cabral e Borges sabem que vão ter a companhia de outra dupla portuguesa nos quartos de final, uma vez que Tiago Torres e João Domingues foram repescados para defrontar os compatriotas Jaime Faria e Henrique Rocha.