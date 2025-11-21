Campeã Itália elimina Bélgica e regressa à final da Taça Davis

A jogar em casa, a formação anfitriã era favorita na eliminatória com a Bélgica, mas precisou de sofrer e de se aplicar a fundo para conquistar o segundo encontro de singulares e garantir o regresso à final, após a vitória a abrir.

Matteo Berrettini, 56.º colocado no ranking ATP, não encontrou grandes dificuldades frente a Raphael Collingnon (86.º ATP) e, por 6-3 e 6-4, colocou facilmente Itália em vantagem no confronto.

No segundo duelo do dia, Flávio Cobolli (22.º ATP) arrancou bem e ganhou o set inaugural, mas viu Zizou Bergs (43.º ATP) restabelecer a igualdade e levar o `braço de ferro` para a terceira partida. Depois do belga não ter conseguido converter nenhum dos sete `match points` que dispôs, o transalpino `selou` o triunfo ao fim de três horas e quatro minutos, com os parciais de 6-3, 6-7 (5-7) e 7-6 (15-13).

A Itália, na luta pelo terceiro título consecutivo da Taça Davis, fica agora a aguardar pelo encontro de sábado entre a Espanha e a Alemanha para conhecer o adversário da final, agendada para domingo na SuperTennis Arena.