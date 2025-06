Campeão em título Carlos Alcaraz avança para os ‘quartos’ de Roland Garros

Na terra batida parisiense, o atual número dois do ranking ATP impôs-se por 7-6 (10-8), 6-3, 4-6 e 6-4, a Shelton, 13.º da hierarquia, ao cabo de três horas e 22 minutos.



Nos ‘quartos’, o espanhol, de 22 anos, vai medir forças com o norte-americano Tommy Paul (12.º), que também hoje ultrapassou o australiano Alexei Popyrin com um triplo 6-3.