Carlos Alcaraz bate Jannik Sinner e vence torneio pela segunda vez

Alcaraz venceu o primeiro set por 6-2 e, depois de permitir ao campeão em título empatar no parcial seguinte (6-3), fechou o encontro com 6-1 e 6-4, ao cabo de duas horas e 44 minutos.

Depois da vitória em Flushing Meadows em 2022, o espanhol, de 22 anos, somou mais quatro vitórias em `majors`, em Wimbledon (2023 e 2024) e em Roland Garros (2024 e 2025).

Já Sinner, de 24 anos, falhou a revalidação do título, como havia conseguido no Open da Austrália, que conquistou em 2024 e este ano, depois de vencer em Wimbledon, ante o espanhol, e ter perdido a final de Roland Garros, também com Alcaraz, tendo sido totalista em finais Grand Slam em 2025.