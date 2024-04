Carlos Alcaraz desiste de Monte Carlo devido a lesão

"Trabalhei até ao último minuto em Monte Carlo para tentar recuperar de uma compressão do nervo mediano no braço direito, mas não foi possível e não estou em condições de jogar", escreveu o espanhol, na rede social X.



Alcaraz, de 20 anos, devia entrar diretamente para a segunda ronda e jogar na quarta-feira frente ao canadiano Felix Auger-Aliassime, sendo substituído pelo 'lucky loser' italiano Lorenzo Sonego, que tinha disputado a fase de qualificação.



"Tinha muita vontade de jogar. Vemo-nos no próximo ano", garantiu o antigo número um mundial, que atrasou assim a sua preparação para Roland Garros, segundo torneio do Grand Slam da temporada.