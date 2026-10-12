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Carlos Alcaraz eliminado em Xangai
O espanhol Carlos Alcaraz foi hoje eliminado na terceira ronda do Masters 1.000 de Xangai, na China, ao perder com o belga Zizou Bergs, em dois sets.
Alcaraz, terceiro do ranking mundial, foi surpreendido por Zizou Bergs, 39.º, por 7-5 e 7-6 (7-4), em duas horas e três minutos, interrompendo uma série de sete vitórias consecutivas, que lhe permitiram conquistar o torneio de Tóquio na semana passada.
Em Xangai, Alcaraz tinha ficado isento da primeira ronda, por ser segundo cabeça de série, e acabou por se estrear com um triunfo sobre o argentino Juan Manuel Cerundolo (55.º), antes de ser eliminado por Bergs.
A temporada de Alcaraz foi afetada por uma lesão no pulso, que o impediu de participar em Roland Garros e Wimbledon, com o espanhol a regressar em Tóquio aos títulos quase oito meses depois.
Nos oitavos de final, Zizou Bergs vai encontrar o norte-americano Tommy Paul (18.º) ou monegasco Valentin Vacherot (14.º), que venceu o Masters 1.000 de Xangai em 2025.
Em Xangai, Alcaraz tinha ficado isento da primeira ronda, por ser segundo cabeça de série, e acabou por se estrear com um triunfo sobre o argentino Juan Manuel Cerundolo (55.º), antes de ser eliminado por Bergs.
A temporada de Alcaraz foi afetada por uma lesão no pulso, que o impediu de participar em Roland Garros e Wimbledon, com o espanhol a regressar em Tóquio aos títulos quase oito meses depois.
Nos oitavos de final, Zizou Bergs vai encontrar o norte-americano Tommy Paul (18.º) ou monegasco Valentin Vacherot (14.º), que venceu o Masters 1.000 de Xangai em 2025.
(Com Lusa)