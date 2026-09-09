Carlos Alcaraz falha meias-finais após derrota com Ben Shelton
O tenista espanhol Carlos Alcaraz, detentor do título, falhou a passagem às meias-finais do Open dos Estados Unidos, quarto e último Grand Slam da temporada, ao perder com o norte-americano Ben Shelton em cinco `sets`.
Na terça-feira à noite, Shelton, nono do ranking ATP, superou Alcaraz, terceiro da hierarquia e vencedor do Open dos Estados Unidos em 2022 e 2025, pelos parciais de 6-7 (5-7), 6-1, 6-3, 1-6 e 7-6 (10-7), num encontro que teve a duração de quatro horas e 28 minutos.
Nas meias-finais, Shelton vai agora defrontar outro tenista da casa, Francis Tiafoe, 12.º do ranking, que horas antes tinha batido o também norte-americano Alex Michelsen por 5-7, 3-6, 7-5, 6-3 e 7-6 (10-6).