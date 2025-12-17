Carlos Alcaraz termina ligação com treinador após sete anos 

O comunicado foi feito pelo tenista espanhol de 22 anos nas redes sociais. Alcaraz agradeceu pelos sete anos de trabalho conjunto e por “ter tornado os sonhos de criança em realidade”, “numa viagem incrível, dentro e fora de campo”.



“Agora chegam tempos de mudança para os dois, novas aventuras e novos projetos. Mas tenho a certeza de que nos defrontaremos da forma correta, dando o melhor de nós, como sempre fizemos”, assegurou.



O novo projeto desportivo do tenista já foi, entretanto, tornado público pela imprensa espanhola. Segundo a MARCA, Alcaraz já tem novo treinador escolhido.



Samuel López sucede a Juan Carlos Ferrero, com quem já trabalhava enquanto técnico adjunto de Carlos Alacraz. O treinador de 55 anos passará a acompanhar o atleta como técnico principal e único.



Sob o comando de Ferrero, ex-número 1 do ATP, posição que Alcaraz ocupa atualmente, o atleta espanhol conquistou 24 títulos, incluindo seis Grand Slams, e alcançou o topo mundial no mundo do ténis.



“Conseguimos chegar lá acima e sinto que, se os nossos caminhos desportivos se tinham de separar, devia ser lá em cima. Desde o lugar pelo qual sempre trabalhámos e ao qual sempre aspirámos chegar”, afirmou.



Juan Carlos Ferrero respondeu através das redes sociais, considerando “difícil” ter de se despedir do número um do mundo. “Dizer adeus nunca é fácil, especialmente quando há tantas experiências partilhadas”, ao longo de “um capítulo muito importante” da sua vida.



O ex-tenista de 45 anos foi eleito o treinador do ano em 2025 pelo trabalho desempenhado ao lado de Alcaraz. No texto dirigido ao compatriota, agradeceu “pela confiança e pelo esforço”, para além do “riso, desafios superados, conversas, apoio durante momentos difíceis, e satisfação de ter feito parte de algo verdadeiramente único”.



Ao longo da ainda curta carreira, Alcaraz somou 24 títulos ATP, incluindo o Open dos Estados Unidos (2022 e 2025), Roland Garros (2024 e 2025) e Wimbledon (2023 e 2024), além de terminar duas vezes o ano (2022 e 2025) como número um mundial, sempre comandado por Ferrero.