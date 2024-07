Carlos Alcaraz volta a bater Djokovic e revalida título

Alcaraz, terceiro jogador mundial, superou Djokovic, segundo, em três sets, pelos parciais de 6-2, 6-2 e 7-6 (7-4), num embate que durou duas horas e 27 minutos.

O espanhol somou, assim, o quarto título do Grand Slam, depois dos triunfos no US Open (2022), Wimbledon (2023) e Roland Garros (2024), enquanto Djokovic manteve-se com 24, registo recorde no circuito masculino.