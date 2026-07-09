Ténis
Mais Modalidades
Checa Karolina Muchova na final ao bater norte-americana Coco Gauff
A tenista checa Karolina Muchova apurou-se hoje para a final do torneio de Wimbledon, terceiro Grand Slam da temporada, ao vencer a norte-americana Coco Gauff em três sets.
Muchova, nona jogadora do ranking mundial, afastou a sétima da hierarquia com os parciais de 6-2, 1-6 e 7-6 (12-10), em encontro que durou duas horas e 38 minutos.
Na próxima ronda, Muchova, que se tornou na quarta checa a marcar presença na final de Wimbledon nos últimos seis anos, vai defrontar a vencedora do embate entre a sua compatriota Linda Noskova, 12.º do mundo, e a ucraniana Marta Kostyuk, 13.ª.
Tópicos