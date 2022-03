Covid-19. Djokovic afastado de torneios de ténis nos EUA

O vencedor de 20 títulos em torneios de Grand Slam escreveu na rede social Twitter, na quarta-feira, que os Centros de Controlo de Doenças norte-americanos "confirmaram que os regulamentos não vão mudar".



"Por isso não vou poder jogar nos Estados Unidos", acrescentou.



Djokovic, que caiu recentemente para n.º 2 do ranking mundial, só jogou num torneio este ano porque não recebeu nenhuma dose para se proteger contra a covid-19.



O sérvio foi deportado da Austrália, em janeiro, e não foi autorizado a defender o título conquistado no ano anterior em Melbourne.



Rafael Nadal acabou por ganhar o Open da Austrália, no seu 21.º em torneios de Grand Slam, afastando-se de Djokovic e Roger Federer.



Em abril de 2020, quando a pandemia da covid-19 se agravou, Djokovic, de 34 anos, disse que se opunha à exigência de ser vacinado para viajar.