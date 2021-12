Covid-19. Rafael Nadal com teste positivo após jogar em Abu Dhabi

”, publicou o jogador, de 35 anos.Nadal explicou também que tanto no Kuwait, como em Abu Dhabi, realizou testes todos os dias, com resultados negativos, e que o último foi efetuado na sexta-feira, com resultado no sábado.”, acrescentou o tenista.O antigo número 1 mundial e atual sexto classificado do "ranking" ATP adiantou que irá analisar as opções e o seu calendário competitivo, em relação a futuros torneios, mediante a evolução do seu estado de saúde.Rafael Nadal, recordista de torneios de "Grand Slam", a par de Roger Federer e Novak Djokovic, todos com 20, tinha previsto competir no torneio de Mebourne, entre 3 e 9 de janeiro, na antecâmara do Open da Austrália, primeiro torneio do "Grand Slam", com início em 17 de janeiro.

Em Abu Dhabi, Nadal regressou aos "courts" para um torneio de exibição, em que perdeu com o britânico Andy Murray e o canadiano Denis Shapovalov, depois de mais de quatro meses de ausência, devido a lesão.