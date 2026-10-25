Daniil Medvedev conquista 25.º título da carreira

(Com Lusa)

Pelo segundo ano consecutivo, Medvedev, quinto do ranking mundial, conquistou o torneio cazaque, com um triunfo sobre Basilashvili (128.º), por 6-7 (6-8), 6-1 e 6-3, em uma hora e 51 minutos.O russo conquistou o quarto torneio esta temporada, depois das vitórias em Brisbane, Dubai e Hangzhou, num ano em que apenas perdeu a final do Masters 1.000 de Indian Wells.Basilashvili procurava o seu sexto título ATP, o primeiro desde 2021, quatro anos depois de ter regressado a uma final.