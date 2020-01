Djokovic sofre ante Anderson na ATP Cup, Nadal tranquilo com Basilashvili

Frente ao antigo quinto jogador do ‘ranking’ mundial, Djokovic, atual segundo do circuito, e que tem o recorde de sete vitórias no Open da Austrália, teve igualmente de lidar com o ruidoso público sérvio nas bancadas, que o obrigou – tal como ao árbitro – a pedir mais comedimento e desportivismo nos momentos mais tensos do encontro.



“Obrigado pelo apoio e por mostrarem tal paixão por este desporto. Comecei muito bem, mas o Kevin aumentou seu nível de jogo, com uma qualidade de ténis muito alta. Fiquei satisfeito pela forma como enfrentei as adversidades”, congratulou-se, no fim, Djokovic, suavizando o ambiente com o seu público.



A Sérvia, que tinha feito o primeiro ponto por Dusan Lajovic com 3-6, 7-6 (7-4) e 6-3 sobre Lloyd Harris, foi também mais forte em pares, com Nikola Cacic e Victor Trocki a vencer a dupla Raven Klaasen e Ruan Roelofse por 6-3 e 6-2.



Nesta ‘poule’ A, a França superiorizou-se ao Chile por 2-1, com os gauleses a chegar ao 2-0, contudo a permitir aos sul-americanos reduzir em pares.



Gael Monfils conseguiu 6-3 e 7-5 ante Cristian Garin, depois de Benoite Paire ter ganhado por 6-7 (3-7), 6-3 e 6-3 a Nicolas Jarry, que fez dupla com Cristian Garin para bater Nicolas Mahut e Edouard Roger-Vasselin por 7-5 e 6-2.



Mais fácil foi a tarefa de Rafael Nadal no 3-0 da Espanha sobre a Geórgia no Grupo B, com o número um do mundo a cumprir a sua parte com 6-3 e 7-5 sobre Nikoloz Basilashvili, 26.º ATP.



Antes, Roberto Bautista-Agut, nono da hierarquia, já se tinha imposto por duplo 6-0 a Aleksandre Metreveli, 678.º do ‘ranking’, enquanto em pares Pablo Carreno Busta e Feliciano Lopez se impuseram por 6-3 e 6-4 à dupla Aleksandre Bakshi e Nikoloz Tsivadze.



Também no Grupo B, o Japão teve um desempenho superior sobre o Uruguai traduzido em 3-0, juntando-se no topo da classificação à Espanha.



A Argentina sentiu mais dificuldades ante a Polónia na ‘poule’ E, decidindo a sua vitória somente no embate de pares, quando fez o 2-1, com a vitória de Máximo González e Andrés Molteni sobre Hubert Hurkacz e Lukasz Kubot por 6-2 e 6-4.



Tarefa tranquila para a Croácia no Grupo E, com 3-0 sobre a Áustria, com Maril Cilic e Borna Coric a ganharem os seus jogos de singulares em três ‘sets’, ambos por 2-1, respetivamente ante Dennis Novak e Dominic Thiem: em equipas, Ivan Dodig e Nikola Mektic superiorizaram-se a Oliver Marach e Jurgen Melzer por 7-6 e 6-2.



O novo torneio de 24 seleções começou na sexta-feira e vai decorrer até 12 de janeiro, dia da final, em Sydney.