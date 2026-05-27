Elena Rybakina, número dois do mundo, afastada na segunda ronda

Rybakina, que continua sem alcançar o título do segundo `major` da temporada, venceu o primeiro set por 6-2, mas acabou surpreendida pela 55.ª do ranking WTA no segundo parcial, por 1-6, e no terceiro, por 6-7 (4-10), em duas horas e 28 minutos.

Na terceira ronda, Starodubtseva vai defrontar a norte-americana Hailey Baptiste (26.ª WTA) ou a `qualifier` chinesa Xiyu Wang (148.ª).