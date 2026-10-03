Elena Rybakina perde primeiro encontro como número um mundial



Pequim, 03 out 2026 (Lusa) – A tenista cazaque Elena Rybakina perdeu hoje o seu primeiro encontro como número um mundial, depois de ser derrotada pela arménia Alina Charaeva, em três sets, na segunda ronda em Pequim.



Líder do ranking mundial desde que ganhou o Open dos Estados Unidos em meados de setembro, Rybakina, que tinha ficado isenta da ronda inaugural, foi surpreendida por Alina Charaeva, 118.ª, por 3-6, 6-4 e 6-3, em duas horas e 11 minutos.



Alina Charaeva tornou-se apenas a segunda a derrotar uma tenista que se estreava como líder do ranking mundial, depois de a francesa Kristina Mladenovic ter derrotado a japonesa Naomi Osaka no Dubai, em 2019.



A arménia é ainda a tenista de ranking mais baixo a conseguir uma reviravolta frente a uma líder do ranking WTA.