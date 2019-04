Estoril Open. João Sousa defende título diante o quadro mais forte de sempre

Lusa Comentários 27 Abr, 2019, 09:32 / atualizado em 27 Abr, 2019, 09:33 | Ténis

Depois de se tornar, em 2018, no primeiro campeão português do Estoril Open, João Sousa regressa aos 'courts' de terra batida do Estoril para defender o troféu diante um quadro com oito cabeças de série oriundos do top-30 do 'ranking' mundial.



O grego Stefanos Tsitsipas (oitavo ATP), o italiano Fabio Fognini (12.º), o francês Gael Monfils (19.º), o belga David Goffin (22.º), o sérvio Dusan Lajovic (24.º), o australiano Alex de Minaur (26.º), o espanhol Pablo Carreño-Busta (29.º) e o norte-americano Frances Tiafoe (30.º), finalista no ano passado, serão os principais rivais do vimaranense e atual 50.º colocado na hierarquia mundial.



Apesar de uma época pouco produtiva em nove torneios disputados até ao momento, com apenas sete encontros ganhos, dois deles em terra batida (Buenos Aires e Rio de Janeiro), João Sousa chega com a experiência de campeão em título ao Clube de Ténis do Estoril, um recinto que conhece bem e onde contará com o apoio do público, à semelhança de Pedro Sousa.



O lisboeta e número 107 do 'ranking' ATP foi agraciado com um 'wild card', atribuído pelo diretor do torneio, João Zilhão, e vai disputar pela quarta vez o único torneio português do ATP Tour, depois ter sido eliminado na primeira ronda do ATP 250 de Barcelona, após uma lesão na mão direita, na sequência de uma queda.



"Estou muito entusiasmado por jogar mais uma vez o Estoril Open, no qual tenho feito bons resultados e sou sempre muito acarinhado pelo público. Sinto-me bem e totalmente recuperado da queda em Barcelona. Já estou a treinar e a dar o meu melhor para estar em grande forma e tentar fazer um grande encontro", afirmou o número dois nacional, em declarações à agência Lusa.



Enquanto Pedro Sousa atingiu a segunda ronda nas últimas duas edições, João Sousa fez história ao vencer o Estoril Open e conquistar o terceiro título da carreira, depois de Kuala Lumpur (2013) e Valência (2015).