Estoril Open. Torneio volta a abrir portas com quatro jogadores do `top-20` mundial

Em 2021, o único torneio português do ATP Tour realizou-se sem público, devido às contingências impostas pela pandemia provocada pela covid-19, mas este ano volta ao seu figurino habitual e colocará em jogo alguns dos mais cotados tenistas do mundo, como o canadiano Felix Auger-Aliassime, o britânico Cameron Norrie, o argentino Diego Schwartzman, o espanhol Pablo Carreño-Busta e, entre outros, o austríaco Dominic Thiem.



O jovem Aliassime, de 21 anos, é a principal figura de cartaz no Clube de Ténis do Estoril, onde o português João Sousa é o único representante português com acesso garantido, para já, ao quadro principal da prova.



O tenista natural de Montreal ocupa o nono lugar no ‘ranking’ ATP e, além de ter ajudado o Canadá a vencer a ATP Cup no início da temporada e ter chegado logo depois aos quartos de final no Open da Austrália, conquistou o seu primeiro título ATP em Roterdão, com uma vitória ante o grego Stefanos Tsitsipas.



A Felix Auger Aliassime, que cedeu diante o russo Andrey Rublev na final do ATP 250 de Marselha, vai juntar-se o britânico Cameron Norrie, número 10 do mundo, de regresso à terra batida do Estoril, onde há um ano perdeu na final frente ao também esquerdino espanhol Albert Ramos-Vinolas, em três renhidos ‘sets’.



Desde então, Norrie, de 26 anos, entrou no ‘top-50’ mundial e tem vindo a viver os últimos 12 meses sempre em crescendo, tendo discutido na última época as finais do ATP 250 de Marselha, do ATP 500 de Londres e do ATP 250 de San Diego. Os triunfos chegaram no ATP 250 de Los Cabos e no Masters 1000 de Indian Wells, o título maior da sua carreira até ao momento.



Além de Aliassime e do vice-campeão britânico, que este ano ganhou o ATP 250 de Delray Beach e perdeu a final de Acapulco para Rafael Nadal, o Estoril Open vai contar ainda com a estreia do argentino Diego Schwartzman e de Dominic Thiem, antigo número três mundial e campeão do Open dos Estados Unidos em 2020, a regressar à competição após uma longa ausência por lesão no pulso direito.



O sul-americano ‘El Peque’, 15.º classificado na hierarquia ATP, esteve com viagem marcada para Portugal há um ano, mas desistiu à última hora e, na próxima semana, é um dos jogadores mais aguardados nos ‘courts’ do Clube de Ténis do Estoril.



Com tendência para boas exibições em terra batida, o número um argentino chegou este ano às meias-finais do ATP 250 de Córdoba, disputou a final do torneio de Buenos Aires com o norueguês Casper Ruud e lutou, sem sucesso, com Carlos Alcaraz pelo título do ATP 500 do Rio de Janeiro, antes de perder nos quartos de final no Masters 1000 de Monte Carlo com Tsitsipas, que revalidou o título.



De regresso ao evento português estarão, entre outros, Pablo Carreño-Busta (19.º ATP), vencedor do torneio em 2017, o croata Marin Cilic (22.º ATP), semifinalista há um ano, o espanhol Alejandro Davidovich Fokina (27.º ATP), derrotado recentemente na final do Masters 1000 de Monte Carlo, e o norte-americano Frances Tiafoe (29.º ATP), finalista vencido em 2018, ano em que João Sousa se tornou no único português a vencer o Estoril Open.