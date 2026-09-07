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Francisco Cabral apura-se para os oitavos de final de pares
O tenista português Francisco Cabral, ao lado do norte-americano JJ Tracy, qualificou-se os oitavos de final de pares do Open dos Estados Unidos, depois de eliminar os norte-americanos Jackson Withrow e Nathaniel Lammons.
Cabral (35.º do ranking mundial de pares) e Tracy (39.º) afastaram Jackson Withrow (94.º) e Nathaniel Lammons (87.º), por 6-2, 6-7 (3-7) e 6-4, em uma hora e 57 minutos, com o português a apurar-se pela segunda vez para `oitavos` em Flushing Meadows e pela quinta em torneios do Grand Slam.
A dupla luso-norte-americana, 16.ª cabeça de série, vai agora encontrar os líderes do ranking mundial, o finlandês Harri Heliovaara e o britânico Henry Patten.