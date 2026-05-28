Francisco Cabral eliminado na primeira ronda de pares

Cabral, 21.º do ranking ATP de pares, e Salisbury, oitavo, foram derrotados por Reymond (88.º) e Sanchez (76.º) em dois sets, pelos parciais de 4-6 e 2-6, num encontro que durou uma hora e 18 minutos.

Na edição de 2025, o tenista luso tinha atingido os quartos de final do segundo torneio do Grand Slam do ano, na altura formando dupla com o austríaco Lucas Miedler.