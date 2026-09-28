Francisco Cabral na final de pares em Hangzhou

Francisco Cabral na final de pares em Hangzhou

O tenista português Francisco Cabral, ao lado do norte-americano JJ Tracy, qualificou-se para a final de pares do torneio de Hangzhou, ao afastarem o neerlandês Jean-Julien Rojer e o norte-americano Theodore Winegar.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Lusa

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Terceiros cabeças de série no torneio chinês, Cabral (34.º do ranking de pares) e Tracy (43.º) afastaram Rojer (65.º) e Winegar (61.º), por 6-4 e 7-6 (7-3), em uma hora e 32 minutos, defrontando na final os neerlandeses Sander Arends (48.º) e David Pel (49.º).

Esta é a primeira final para a dupla luso-norte-americana, que começou a jogar junta na preparação para o Open dos Estados Unidos e que tinha como melhor resultado a presença na terceira ronda do quarto e último Grand Slam da temporada.

Cabral vai disputar a 13.ª final no circuito ATP, a terceira em 2026, procurando o sétimo título, depois de ter triunfado pela última vez no início do ano, em Brisbane, Austrália, ao lado do austríaco Lucas Miedler, com quem venceu quatro torneios.

(Com Lusa)
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