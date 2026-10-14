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Francisco Cabral nas meias-finais de pares em Xangai
O português Francisco Cabral, ao lado do norte-americano JJ Tracy, qualificou-se para as meias-finais de pares do Masters 1.000 de Xangai, depois de vencer o norte-americano Robert Galloway e o sueco Andre Goransson.
Francisco Cabral (30.º do ranking mundial de pares) e JJ Tracy (42.º) derrotaram Robert Galloway (47.º) e Andre Goransson (29.º), por 6-3 e 6-4, ao fim de uma hora e oito minutos.
Nas meias-finais, a dupla luso-norte-americana vai defrontar os franceses Theo Arribage (20.º) e Albano Olivetti (19.º) ou os alemães Kevin Krawietz (sétimo) e Tim Puetz (11.º), oitavos e terceiros cabeças de série, respetivamente.
Nas meias-finais, a dupla luso-norte-americana vai defrontar os franceses Theo Arribage (20.º) e Albano Olivetti (19.º) ou os alemães Kevin Krawietz (sétimo) e Tim Puetz (11.º), oitavos e terceiros cabeças de série, respetivamente.
(Com Lusa)