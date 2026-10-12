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Francisco Cabral nos ‘quartos’ de pares do Masters 1.000 de Xangai
O português Francisco Cabral qualificou-se para os quartos de final de pares do Masters 1.000 de Xangai, depois de, ao lado do norte-americano JJ Tracy, ter derrotado o britânico Luke Johnson e o neerlandês Sander Arends.
Cabral (30.º do ranking mundial de pares) e Tracy (42.º) bateram Johnson (46.º) e Arends (44.º), por 7-6 (8-6) e 6-3, ao fim de uma hora e 25 minutos.
Nos quartos de final, a dupla luso-norte-americana vai defrontar o norte-americano Robert Galloway (47.º) e o sueco Andre Goransson (29.º), que afastou o português em 2025 na primeira ronda em Xangai, numa altura em que Cabral jogava com o austríaco Lucas Miedler e o nórdico com o norte-americano Alex Michelsen.
Francisco Cabral igualou a sua segunda melhor prestação em torneios Masters 1.000, depois de já ter chegado aos quartos de final em Cincinnati em 2025, com Lucas Miedler, ao lado do qual, no mesmo ano, atingiu as meias-finais em Paris.
Nos quartos de final, a dupla luso-norte-americana vai defrontar o norte-americano Robert Galloway (47.º) e o sueco Andre Goransson (29.º), que afastou o português em 2025 na primeira ronda em Xangai, numa altura em que Cabral jogava com o austríaco Lucas Miedler e o nórdico com o norte-americano Alex Michelsen.
Francisco Cabral igualou a sua segunda melhor prestação em torneios Masters 1.000, depois de já ter chegado aos quartos de final em Cincinnati em 2025, com Lucas Miedler, ao lado do qual, no mesmo ano, atingiu as meias-finais em Paris.
(Com Lusa)