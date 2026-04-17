Henrique Rocha conquista primeiras meias-finais de um challenger no Jamor

A jogar no court central do Jamor, de bancadas bem compostas e efusivas no apoio ao jogador da casa, o sétimo cabeça de série, em virtude do 126.º lugar no ranking ATP, precisou de apenas dois sets para eliminar o adversário (151.º), de 23 anos, pelos parciais de 6-0 e 7-5.

Henrique Rocha, um ano mais jovem do que o tenista de Jerez de la Frontera, entrou muito seguro no encontro e a jogar com boa intensidade, enquanto Llamas Ruiz cometeu mais do dobro dos erros não forçados (13) do português e acusou alguma falta de ritmo.

Depois de sofrer três `breaks` no primeiro set, o campeão do recente challenger de Alicante reagiu, conseguiu subir o nível do seu jogo, mas cedeu a quebra de serviço ao 12.º jogo (7-5), permitindo ao anfitrião e ao público festejar o triunfo ao fim de uma hora e 48 minutos a jogar sob temperaturas elevadas.

Graças ao triunfo, o jogador nortenho do Centro de Alto Rendimento da Federação Portuguesa de Ténis, detentor de nove títulos, três dos quais challenger (Múrcia 2024, Matsuyama 2025 e Brasília 2026), vai defrontar o vencedor do encontro entre o também português Jaime Faria (142.º ATP) e o russo Roman Safiullin (126.º ATP).

Esta é a 12.ª vez que Henrique Rocha vai disputar umas meias finais de um torneio do ATP Challenger, as mais importantes, atendendo à categoria 125, e lutar pela sétima final challenger da carreira.