Irmãs Williams convidadas para Wimbledon





(Com Lusa)

As veteranas irmãs norte-americanas conquistaram, em conjunto, 14 títulos de pares em ‘majors’, além de três títulos olímpicos, regressando agora ao torneio londrino de relva onde venceram seis vezes.Única tenista a ter completado o ‘Golden Grand Slam’ [quatro ‘majors’ e ouro olímpico] em singulares e pares, Serena Williams, regressou na semana passada à competição, aos 44 anos, para jogar pares em Queen’s, ao lado na canadiana Victoria Mboko.Venus Williams, de 45 anos, já participou em sete torneios de singulares este ano, entre os quais o Open da Austrália, primeiro Grand Slam, mas ainda não somou qualquer triunfo, enquanto em pares tem apenas uma vitória em cinco encontros.Nos restantes ‘wild card’ já anunciados, destaque para a polaca Maja Chwalinska, surpreendente finalista de Roland Garros, depois de ter ultrapassado a qualificação, sendo mesmo a única não britânica a ser convidada em singulares femininos.No quadro masculino, o suíço Stan Wawrinka, a fazer a sua temporada de despedida, recebeu um ‘wild card’ para o único Grand Slam que não venceu, com o búlgaro Grigor Dimitrov a ser também um dos convidados da organização.O torneio de Wimbledon disputa-se de 29 de junho a 12 de julho, no All England Club, em Londres.