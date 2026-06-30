Jaime Faria apura-se pela primeira vez para a segunda ronda

O número dois português e 98.º do ranking mundial afastou Shimabukuro (90.º), por 7-6 (8-6), 6-3, 6-7 (2-7) e 6-3, em duas horas e 49 minutos, apurando-se pela primeira vez para a segunda ronda no `major` londrino, depois de ter caído na estreia em 2025.

À semelhança dos dois outros Grand Slam da temporada, Jaime Faria ultrapassou a qualificação e a primeira ronda -- chegou à terceira em Roland Garros -- e vai agora defrontar o francês Ugo Humbert (27.º) ou o belga Zizou Bergs (37.º).