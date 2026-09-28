Ténis
Jaime Faria avança na qualificação do torneio de Tóquio
O português Jaime Faria, terceiro cabeça de série, qualificou-se para a final da fase de qualificação do torneio de Tóquio, depois de vencer o ‘wild card’ japonês Shintaro Mochizuki.
O número dois nacional e 61.º do mundo superiorizou-se ao nipónico, que é 120.º do ranking mundial, vencendo por 6-2 e 6-4, em uma hora e 18 minutos.
Este foi o terceiro encontro entre os dois tenistas, o primeiro em torneios ATP, depois de dois confrontos em challengers, com triunfo de Faria em Oeiras em 2024 e de Mochizuki em Nottingham, Inglaterra, em 2025.
No derradeiro encontro do ‘qualifying’, Faria vai encontrar o paraguaio Adolfo Daniel Vallejo (56.º), que afastou o japonês Taro Daniel (172.º), com o lisboeta a ter vencido o anterior confronto, já este ano, na qualificação para o Masters 1.000 de Roma.
Este foi o terceiro encontro entre os dois tenistas, o primeiro em torneios ATP, depois de dois confrontos em challengers, com triunfo de Faria em Oeiras em 2024 e de Mochizuki em Nottingham, Inglaterra, em 2025.
No derradeiro encontro do ‘qualifying’, Faria vai encontrar o paraguaio Adolfo Daniel Vallejo (56.º), que afastou o japonês Taro Daniel (172.º), com o lisboeta a ter vencido o anterior confronto, já este ano, na qualificação para o Masters 1.000 de Roma.
Faria a subir no ranking mundial
A qualificação do português coincide com a notícia de que Jaime Faria continua a escalar na tabela ATP, tendo atingido hoje 61.º lugar, a sua melhor classificação de sempre, que o deixa a 12 posições do número um nacional, Nuno Borges, atualmente no 49.º posto do ranking mundial.
No topo da hierarquia continua a não haver alterações, com o italiano Jannik Sinner na frente, seguido do alemão Alexander Zverev e do espanhol Carlos Alcaraz.
Também o ranking WTA se mantém sem mudanças relevantes nos primeiros lugares, com a cazaque Elena Rybakina a manter o primeiro posto, à frente da bielorrussa Aryna Sabalenka e da norte-americana Jessica Pegula.
Francisca Jorge é a portuguesa mais bem classificada, no 214.ª posição, seguida da irmã Matilde Jorge, que é 250.ª, sendo que a vitória em pares no Porto Open lhes permitiu subir no ranking de pares, com Matilde Jorge a estar em 104.ª e Francisca Jorge em 148.ª.
(Com Lusa)
No topo da hierarquia continua a não haver alterações, com o italiano Jannik Sinner na frente, seguido do alemão Alexander Zverev e do espanhol Carlos Alcaraz.
Também o ranking WTA se mantém sem mudanças relevantes nos primeiros lugares, com a cazaque Elena Rybakina a manter o primeiro posto, à frente da bielorrussa Aryna Sabalenka e da norte-americana Jessica Pegula.
Francisca Jorge é a portuguesa mais bem classificada, no 214.ª posição, seguida da irmã Matilde Jorge, que é 250.ª, sendo que a vitória em pares no Porto Open lhes permitiu subir no ranking de pares, com Matilde Jorge a estar em 104.ª e Francisca Jorge em 148.ª.
(Com Lusa)