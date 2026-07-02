Jaime Faria eliminado na segunda ronda
O tenista português Jaime Faria foi hoje eliminado na segunda ronda de Wimbledon, terceiro Grand Slam da temporada, ao perder diante do belga Zizou Bergs em quatro sets.
Depois de ter-se qualificado pela primeira vez para a segunda ronda do torneio inglês, Faria, 98.º do ranking mundial e que provém da fase de qualificação, não conseguiu dar sequência aos bons resultados e saiu derrotado frente ao 37.º da hierarquia por 7-6 (8-6), 4-6, 6-2 e 6-3, em encontro que durou duas horas e 50 minutos.
Com o afastamento de Faria, o Grand Slam britânico ficou sem tenistas portugueses no quadro de singulares, depois da eliminação anterior de Nuno Borges, tenista que também foi hoje eliminado em pares, pelo que apenas resta em prova Francisco Cabral, que, nesta variante, faz equipa com o austríaco Lucas Miedler.