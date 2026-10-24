Ténis
Jaime Faria eliminado no ‘qualifying’ em Basileia
O tenista português Jaime Faria, terceiro cabeça de série, foi eliminado na primeira ronda de qualificação do torneio de Basileia, na Suíça, depois de perder com o suíço Mika Brunold, em dois sets.
O número dois nacional e 56.º do ranking mundial foi surpreendido por Mika Brunold, 195.º, por 7-6 (7-4) e 7-6 (7-5), em duas horas e 16 minutos.
Desde que se tornou o terceiro melhor português de sempre no ranking ATP, apenas atrás de João Sousa e Nuno Borges, Jaime Faria ainda não venceu qualquer encontro, depois de perder com o francês Felix Balshaw (186.º) na primeira ronda em Lyon.
No quadro principal em Basileia está Nuno Borges, que vai encontrar, na estreia, um tenista vindo do ‘qualifying’.
Desde que se tornou o terceiro melhor português de sempre no ranking ATP, apenas atrás de João Sousa e Nuno Borges, Jaime Faria ainda não venceu qualquer encontro, depois de perder com o francês Felix Balshaw (186.º) na primeira ronda em Lyon.
No quadro principal em Basileia está Nuno Borges, que vai encontrar, na estreia, um tenista vindo do ‘qualifying’.
(Com Lusa)