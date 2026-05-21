Jaime Faria junta-se a Nuno Borges no quadro principal

Jaime Faria, 117.º classificado do ranking mundial e 10.º cabeça de série do torneio de qualificação, impôs-se a Neumayer, 188.º posicionado na hierarquia da ATP, pelos parciais de 6-3 e 7-6 (11-9), após uma hora e 58 minutos de confronto no `court` em terra batida.

O tenista português, que tinha afastado o búlgaro Grigor Dimitrov na primeira eliminatória do `qualifying` e o norte-americano Colton Smith na segunda, junta-se ao compatriota Nuno Borges, número um português, que ocupa o 50.º lugar no ranking mundial e teve entrada direta no quadro principal.

Jaime Faria, de 22 anos, vai disputar o torneio francês pela segunda vez, depois de se ter estreado na edição de 2025, na qual foi eliminado na primeira ronda pelo norte-americano Jenson Brooksby, em quatro sets, pelos parciais de 1-6, 6-3, 3-6 e 2-6.

Ao contrário do número dois nacional, os compatriotas Frederico Silva e Henrique Rocha falharam o apuramento para o quadro principal do `major` parisiense, tendo sido eliminados, respetivamente, pelo argentino Federico Gómez, na ronda inaugural, e pelo croata Borna Gojo, na segunda.