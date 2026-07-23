Jaime Faria qualifica-se para os quartos de final pela primeira vez

O número dois nacional e 88.º do mundo afastou Bueno (180.º), que tinha eliminado o português Tiago Pereira na estreia, por 6-2 e 6-4, em uma horas e 16 minutos, qualificando-se pela quarta vez para os quartos de final de um torneio ATP.

Com o `wild card` Tiago Torres também já apurado, Portugal vai ter pela primeira vez dois tenistas nos quartos de final no atual Estoril Open e a quarta em que dois lusos chegam a esta fase no mesmo ATP, repetindo os feitos de Frederico Gil e Rui Machado em 2010 quando o torneio português se jogava no Jamor, e de João Sousa e Gastão Elias, que o fizeram em semanas seguidas em Bastad e Umag em 2016.

Quinto português a chegar aos quartos de final no Clube de Ténis do Estoril, Jaime Faria vai defrontar o vencedor do encontro entre o italiano Luciano Darderi (21.º) e o espanhol Pedro Martínez (159.º ATP), finalista vencido em 2024, que veio da qualificação e afastou Henrique Rocha na primeira ronda.