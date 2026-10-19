Ténis
Jaime Faria sobe a 56.º do ranking mundial de ténis
Jaime Faria atingiu hoje o seu melhor ranking de sempre, ao ocupar o 56.º posto da hierarquia ATP, colocando-se a apenas quatro lugares do número um português, Nuno Borges, que desceu a 52.º.
Na atualização do ranking após o Masters 1.000 de Xangai, Jaime Faria ascendeu quatro lugares, apesar de ter caído na primeira ronda, enquanto Nuno Borges, que chegou à segunda, desceu um posto.
Com esta subida, Faria, de 23 anos, tornou-se o terceiro melhor português de sempre no ranking de singulares, superando Gastão Elias, que foi 57.º em 2016, e Rui Machado, atual capitão da seleção portuguesa, que chegou a 59.º em 2011.
À frente do lisboeta estão apenas João Sousa, o melhor português de sempre na hierarquia ATP de singulares, ao ser 28.º, em 2016, e Nuno Borges, que atingiu o 30.º posto em 2024.
Também Henrique Rocha melhorou a sua melhor posição de sempre e é agora 105.º do mundo, num ranking que continua a ser liderado por Jannik Sinner, seguido do alemão Alexander Zverev, que sabe que vai terminar o ano como número um, e do espanhol Carlos Alcaraz.
Semifinalista em Xangai, o russo Daniil Medvedev subiu ao quinto lugar, com o vencedor, o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, a subir 13 posições, para o 13.º lugar, dois atrás do compatriota Rafael Jodar, finalista na China.
Em pares, Francisco Cabral subiu ao 24.º lugar, depois de, ao lado do norte-americano JJ Tracy, ter chegado pela primeira vez à final de um Masters 1.000, perdendo em Xangai com os austríacos Lucas Miedler e Neil Oberleitner.
A hierarquia feminina não sofreu alterações no top 10, com a cazaque Elena Rybakina no primeiro lugar, à frente da bielorrussa Aryna Sabalenka e da russa Mirra Andreeva.
Francisca Jorge é a portuguesa mais bem posicionada, apesar de ter caído nove lugares, para 218.ª, à frente da irmã Matilde Jorge, que é 247.ª.
Com esta subida, Faria, de 23 anos, tornou-se o terceiro melhor português de sempre no ranking de singulares, superando Gastão Elias, que foi 57.º em 2016, e Rui Machado, atual capitão da seleção portuguesa, que chegou a 59.º em 2011.
À frente do lisboeta estão apenas João Sousa, o melhor português de sempre na hierarquia ATP de singulares, ao ser 28.º, em 2016, e Nuno Borges, que atingiu o 30.º posto em 2024.
Também Henrique Rocha melhorou a sua melhor posição de sempre e é agora 105.º do mundo, num ranking que continua a ser liderado por Jannik Sinner, seguido do alemão Alexander Zverev, que sabe que vai terminar o ano como número um, e do espanhol Carlos Alcaraz.
Semifinalista em Xangai, o russo Daniil Medvedev subiu ao quinto lugar, com o vencedor, o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, a subir 13 posições, para o 13.º lugar, dois atrás do compatriota Rafael Jodar, finalista na China.
Em pares, Francisco Cabral subiu ao 24.º lugar, depois de, ao lado do norte-americano JJ Tracy, ter chegado pela primeira vez à final de um Masters 1.000, perdendo em Xangai com os austríacos Lucas Miedler e Neil Oberleitner.
A hierarquia feminina não sofreu alterações no top 10, com a cazaque Elena Rybakina no primeiro lugar, à frente da bielorrussa Aryna Sabalenka e da russa Mirra Andreeva.
Francisca Jorge é a portuguesa mais bem posicionada, apesar de ter caído nove lugares, para 218.ª, à frente da irmã Matilde Jorge, que é 247.ª.
(Com Lusa)