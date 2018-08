João Sousa defronta "qualifier" na estreia no US Open

Mário Aleixo - RTP Comentários 24 Ago, 2018, 08:12 / atualizado em 24 Ago, 2018, 08:12 | Ténis

O sorteio foi efetuado na quinta-feira, mas como a fase de qualificação só termina esta sexta-feira, o vimaranense e número um português ainda não sabe qual dos 16 jogadores oriundos do "qualifying" vai defrontar.



João Sousa, 67.º do "ranking" mundial, será o único português no quadro principal do "major" nova-iorquino, depois da eliminação de Gastão Elias na primeira ronda da fase prévia, e tem como melhor resultado em Flushing Meadows a terceira ronda (2013 e 2016).



Entre os favoritos, o espanhol e número um mundial, Rafael Nadal, vai iniciar a defesa do título do US Open diante do compatriota David Ferrer, antigo "top 5" mundial, que, aos 36 anos, anunciou já o final da carreira, previsto para 2019. Se a lógica dos favoritos imperar, Nadal poderá encontrar nos quartos de final o sul-africano Kevin Anderson, numa reedição da final do US Open de 2017.



O segundo melhor jogador da hierarquia ATP, o suíço Roger Federer, vai estrear-se contra o japonês Yoshihito Nishioka, de 22 anos e 177.º ATP. Em perspetiva, não havendo surpresas entre os favoritos, Novak Djokovic poderá ser o adversário do suíço na ronda dos quartos de final, depois do recente encontro na final do Masters 1000 de Cincinnati.



O sérvio chega motivado a Nova Iorque com a conquista do Golden Masters, em Cincinnati, e o regresso aos títulos do 'Grand Slam' em Wimbledon, ao passo que Roger Federer, aos 37 anos, detém cinco vitórias em Flushing Meadows.







Prova feminina promete equilíbrio



Já a campeã em título, Sloane Stephens tem encontro marcado na primeira ronda com a russa Evgeniya Rodina, enquanto a atual campeã de Wimbledon e quarta cabeça de série, a alemã Angelique Kerber, defronta a russa Margarita Gasparyan.





Juan Martin Del Potro, campeão em 2009 e terceiro cabeça de série, espera ainda por um "qualifier" na mesma metade do quadro de Rafael Nadal, na qual consta também Grigor Dimitrov. O búlgaro e oitavo pré-designado terá porventura um dos maiores desafios da primeira ronda, enfrentado o suíço Stan Wawrinka, campeão do US Open em 2016, com quem perdeu na jornada inaugural este ano em Wimbledon.A fechar o lote dos quatro primeiros cabeças de série, o alemão Alexander Zverev, que reforçou a sua equipa técnica com Ivan Lendl (antigo campeão de oito torneios do Grand Slam), inicia a sua participação ante um "qualifier" e um possível duelo nos "quartos" poderá colocá-lo frente ao croata Marin Cilic, campeão do US Open em 2014.Nos femininos a expectativa recai sobre o possível encontro nos oitavos de final entre a número um mundial Simona Halep e Serena Williams. Antes disso, porém, a norte-americana de 36 anos, campeã de 23 torneios do "Grand Slam" (seis em Nova Iorque), pode ser obrigada a medir forças na terceira ronda com a irmã mais velha, Venus Williams, bicampeã do US Open em 2000 e 2001.A romena Halep, por seu turno, estreia-se frente a Kaia Kanepi, da Estónia, esperando tirar o melhor partido do momento de forma que nas últimas semanas a levou ao título em Montreal, jogando ainda a final de Cincinnati no passado domingo.