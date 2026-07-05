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Líder do ranking mundial Aryna Sabalenka afastada por Naomi Osaka
A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, líder do ranking mundial, foi hoje afastada no torneio de Wimbledon pela japonesa Naomi Osaka, que avançou para os quartos de final com triunfo em dois sets, na relva da prova londrina.
No All England Club, Naomi Osaka, 14.ª do ranking internacional, vinha de três desaires consecutivos contra a sua rival, mas hoje superou-a pelos parciais de 6-2 e 7-6 (7-2), em uma hora e 21 minutos.
Nos quartos de final, a nipónica vai defrontar a checa Karolina Muchova (9.ª), que eliminou a sua compatriota Barbora Krejcikova (38.ª), com 7-5, 5-7 e 6-3.
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