Ténis
Mirra Andreeva sobe a terceira do ranking mundial
A russa Mirra Andreeva subiu hoje ao terceiro lugar do ranking mundial de ténis, ultrapassando as norte-americanas Jessica Pegula e Coco Gauff, com a cazaque Elena Rybakina a manter a liderança.
No topo da classificação desde que ganhou o Open dos Estados Unidos, Rybakina mantém-se à frente da bielorrussa Aryna Sabalenka, com Mirra Andreeva a entrar pela primeira vez no pódio.
Francisca Jorge continua a ser a portuguesa mais bem posicionada no ranking WTA, ao subir a 209.ª classificada, com a irmã Matilde Jorge a estar no 245.º lugar.
O ranking masculino não é atualizado esta semana por se estar a disputar o Masters 1.000 de Xangai.
Francisca Jorge continua a ser a portuguesa mais bem posicionada no ranking WTA, ao subir a 209.ª classificada, com a irmã Matilde Jorge a estar no 245.º lugar.
O ranking masculino não é atualizado esta semana por se estar a disputar o Masters 1.000 de Xangai.
(Com Lusa)