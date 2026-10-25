Ténis
Musetti conquista primeiro título em quatro anos
O tenista italiano Lorenzo Musetti, sexto cabeça de série, conquistou o torneio de Lyon, em França, derrotando o americano Taylor Fritz, segundo pré-designado, e obteve o seu primeiro título em quatro anos.
Musetti, 26.º do ranking mundial, venceu Fritz, 14.º, por 6-3 e 6-4, em uma horas e 22 minutos, somando o quinto triunfo sobre o norte-americano em oito encontros entre os dois.
O antigo número cinco mundial voltou a conquistar, quatro anos depois, um torneio ATP, vencendo o seu terceiro título, depois dois conquistados em 2022, em Nápoles e em Hamburgo.
Fritz, que já foi quarto do ranking mundial, podia ter chegado ao 12.º título na carreira, o segundo este ano, mas acabou por perder pela 13.ª vez uma final, sendo que, em 2026, já foi derrotado em Halle, Estugarda e Dallas.
O antigo número cinco mundial voltou a conquistar, quatro anos depois, um torneio ATP, vencendo o seu terceiro título, depois dois conquistados em 2022, em Nápoles e em Hamburgo.
Fritz, que já foi quarto do ranking mundial, podia ter chegado ao 12.º título na carreira, o segundo este ano, mas acabou por perder pela 13.ª vez uma final, sendo que, em 2026, já foi derrotado em Halle, Estugarda e Dallas.
(Com Lusa)