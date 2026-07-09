Noskova vence Kostyuk e garante final 100% checa
A tenista checa Linda Noskova qualificou-se para a final de Wimbledon, na qual vai defrontar a compatriota Karolina Muchova, depois de afastar a ucraniana Marta Kostyuk no terceiro Grand Slam da temporada.
A fazer a estreia em meias-finais de `majors`, Linda Noskova, 12.ª do mundo, venceu Marta Kostyuk, 13.ª, por 6-4 e 6-4, em uma hora e 19 minutos, garantindo que uma tenista checa vence o torneio londrino pela terceira vez nos últimos quatro anos.
Na primeira meia-final, Karolina Muchova (nona) tinha derrotado a norte-americana Coco Gauff (sétima), campeã do Open dos Estados Unidos em 2023 e de Roland Garros em 2025, por 6-2, 1-6 e 7-6 (12-10), garantindo que vai ser coroada uma nova campeã de `majors`.