O tenista sérvio Novak Djokovic, segundo jogador mundial, qualificou-se hoje pela 15.ª vez para os quartos de final do torneio de Wimbledon, terceiro Grand Slam do ano, ao bater o dinamarquês Holger Rune, 15.º.

Djokovic, que foi campeão em 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 e 2022 e procura igualar os oito títulos do recordista suíço Roger Federer, venceu Rune em três sets, pelos parciais de 6-3, 6-4 e 6-2, em duas horas e três minutos.



No quartos de final, o sérvio, recordista de vitórias em torneios do Grand Slam (24), vai defrontar o australiano Alex De Minaur, nono ATP, que superou o francês Arthur Fils, 34.º, por 6-2, 4-6, 6-4 e 6-3.