Nuno Borges afastado do quadro de pares

Depois de na quarta-feira ter sido afastado em singulares pelo italiano Jannik Sinner, número um do mundo, o maiato despede-se também da competição de pares, face à derrota por 6-3 e 6-4.

Desta forma, a representação lusa no terceiro `major` da temporada está agora reduzida a Jaime Faria, que está a jogar a segunda ronda de singulares, e Francisco Cabral, no quadro de pares, em que faz dupla com o austríaco Lucas Miedler.