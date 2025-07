Nuno Borges eliminado na terceira ronda após `batalha` com Khachanov

O número um nacional e 37.º jogador mundial chegou a liderar o quinto set por 5-2, mas acabou afastado pelo 20.º classificado do ranking ATP pelos parciais de 7-6 (8-6), 4-6, 4-6, 6-3 e 7-6 (10-8), em três horas e 48 minutos.

Nuno Borges, que até este ano nunca tinha passado da primeira ronda no All England Club, deixou o quadro de singulares do terceiro Grand Slam da época sem representação portuguesa, não conseguindo igualar João Sousa, o único tenista nacional a chegar aos `oitavos` em Wimbledon (2019).