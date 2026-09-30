Nuno Borges eliminado por Djokovic na primeira ronda em Pequim

(Com Lusa)

Borges, 49.º do ranking mundial, foi afastado pelo sérvio, que está no 11.º lugar da hierarquia, por 6-3 e 7-6 (7-2), em uma hora e 51 minutos, vencendo o português pela segunda vez, depois do triunfo nos quartos de final em Atenas em 2025.O primeiro set ficou praticamente decidido logo no primeiro jogo de serviço do número um português, com um ‘break’ de Djokovic, que se mostrava mais forte nas longas trocas de bola.No segundo parcial, Borges conseguiu equilibrar mais o encontro, não permitiu qualquer quebra de serviço, mas não soube aproveitar alguma debilidade física de ‘Nole’, que foi assistido quando o português vencia por 3-2, acabando depois por ser melhor no ‘tie-break’.Depois de ter desistido na última semana do torneio de Chengdu, também na China, o número um nacional cai, pela segunda vez seguida, na primeira ronda, depois da eliminação na estreia no Open dos Estados Unidos.Djokovic mantém a invencibilidade em Pequim, somando o 30.º triunfo num torneio que já ganhou por seis vezes, a última em 2015.O veterano sérvio, de 39 anos, vinha de duas derrotas consecutivas em estreias em torneios, depois das eliminações precoces no Masters 1.000 de Cincinnati e no Open dos Estados Unidos.