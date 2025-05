Nuno Borges nos quartos após vencer dura batalha com Fucsovics

O número um nacional, que ficou isento na primeira ronda, impôs-se ao 130.º jogador mundial com os parciais de 7-6 (8-6), 6-7 (4-7) e 6-4, em três horas e 16 minutos, depois de ter anulado dois `set points` no primeiro parcial.

Único `sobrevivente` português no quadro principal de singulares do challenger nacional, o 41.º classificado do ranking ATP vai defrontar nos `quartos` o sérvio Miomir Kecmanovic (47.º), finalista no Clube de Ténis do Estoril em 2023.

Terceiro cabeça de série, Nuno Borges igualou a sua melhor prestação no Estoril Open, onde no ano passado também foi quartofinalista, quando o torneio era um ATP250.